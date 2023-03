🎥 Le RWDM renversé, la Challenger Pro League relancée

Le RWDM a longtemps tenu le bon bout dans le choc au sommet de D1B, avant de se faire renverser en début de seconde période. Le championnat est relancé.

Ambiance des grands soirs au Freethiel, où c'était quasiment le match de la dernière chance pour Beveren samedi soir. Les Waeslandiens avaient en effet six points de retard sur le leader des playoffs de Challenger Pro League, le RWDM, avant la rencontre.

Et c'est le RWDM qui a réussi la meilleure entame de rencontre. Grâce à un assist de Kylian Hazard et à un but de Youssef Challouk, les Bruxellois ont ouvert le score dès la 13e minute et ils ont tenu l'avantage jusqu'à la pause.

Mais Beveren a réagi au retour des vestiaires et renversé la situation en six minutes. Bruny Nsimba a égalisé à la 50e, David Hrncar a permis aux Waeslandiens 360 secondes plus tard. Malgré l'exclusion de Joachim Van Damme en fin de rencontre, Beveren a résisté aux dernières tentatives molenbeekoises our s'imposer et relancer le suspense: Beveren revient à trois points du RWDM.