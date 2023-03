Un dimanche à oublier pour Matz Sels et Brecht Dejaegere

Suite et pas encore fin de cette 26ème journée de Ligue 1. Direction le bas de classement en ce dimanche après-midi.

La Ligue 1 commence à distribuer les cartes de fin de saison. Si le PSG file vers le titre, la lutte pour le maintien fait rage, surtout que cette saison, quatre équipes prendront un ticket pour la Ligue 2. Dans cette lutte à plusieurs, Strasbourg a fait la mauvaise opération ce dimanche.

Les coéquipiers de Matz Sels se sont inclinés à domicile contre un adversaire direct, Brest. Ces derniers se sont imposés sur le score de 0-1, un but signé Honorat juste avant la pause (45'+2, 0-1). Strasbourg n'est pas sur un siège éjectable, mais est dépassé par son adversaire du jour.

Le Toulouse de Dejaegere n'est pas concerné par le maintien, mais va vivre une fin de saison dans le milieu du classement. Ce dimanche, les Toulousains se sont inclinés à domicile contre Clermont sur un but de Khaoui (76', 0-1).

Le Stade de Reims de Will Still et de Thomas Foket a pris trois points au bout des arrêts de jeu contre Ajaccio à domicile (Cjuste, 90'+5, 1-0). Montpellier a, de son côté, largement battu Angers sur le score de 5-0.