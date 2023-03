L'entraîneur du Club NXT se montre honnête après la victoire contre RSCA Futures

Le Club NXT s'est imposé vendredi au RSCA Futures. L'entraîneur des jeunes Brugeois Nicky Hayen reconnaît qu'ils ont eu de la chance de rentrer chez eux avec les trois points.

Après le 1-2, c'est devenu un véritable siège du but brugeois, mais les joueurs du Club NXT se sont battus. "Notre jeu n'était peut-être pas aussi bon, mais peu d'équipes viendront gagner à Anderlecht", a déclaré Hayen à Het Nieuwsblad après coup.

Le Club NXT a dû compter sur sa mentalité cette fois-ci et celle-ci était plus que présente. Hayen a donc montré beaucoup de respect pour ses jeunes poulains. "Ils doivent faire beaucoup, sans oublier qu'ils doivent combiner aussi avec les études et l'entraînement avec l'équipe A ", a-t-il déclaré.

"La semaine dernière, nous avons gagné contre Beveren, un match référence. Maintenant, nous avons disputé un match moins bon, mais ceux-là aussi ont leur place. Il y a beaucoup de rivalité avec Anderlecht et c'est agréable de voir et de sentir cette faim sur le terrain aussi."