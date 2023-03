Une légende de Manchester détruit les Red Devils : "Le cirque est de retour"

Manchester United a été humilié à Liverpool ce dimanche. Une lourde défaite 7-0 qui laissera des traces.

Roy Keane n'a jamais sa langue en poche, et il ne fallait donc pas compter sur lui pour mâcher ses mots après la raclée subie par Manchester United à Liverpool (7-0) ce dimanche. "Je me méfie toujours de Manchester United. Ils ont gagné la Carabao Cup, c'est très bien, il y a eu quelques célébrations et je ne reprocherai jamais ça à des joueurs. Mais il faut rester attentifs. Et aujourd'hui, le cirque était de retour", lance Keane sur Sky Sports.

"J'ai vu des joueurs rigoler avec ceux de Liverpool en allant vers le vestiaire à la mi-temps alors que c'est 1-0. Je n'aime pas ce genre de bêtises. J'aurais pu comprendre 1-0, 2-0, mais pas quatre ou cinq. Alors sept", lâche l'ancien milieu mancunien. "J'essaie de m'imaginer : si j'avais subi ça en tant que joueur, je me cacherais quelques jours, voire quelques mois. C'est embarrassant".