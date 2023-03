Corruption des arbitres : et le Real s'en mêle !

Le Real Madrid a décidé, après des consultations urgentes, de coopérer dans l'affaire Negreira, et ce contre le FC Barcelone. Dans un communiqué, le Real a exprimé "sa profonde préoccupation quant à la gravité des faits".

Le parquet espagnol accuse le Barça de corruption. Les Catalans auraient versé plus de sept millions d'euros à l'ancien vice-président de l'association des arbitres espagnols, José Maria Enriquez Negreira. Ces faits se sont produits sous la direction de l'ancien conseil d'administration, composé du président Josep María Bartomeu, du vice-président Sandro Rosell et des directeurs Albert Soler et Óscar Grau.

Bien que le FC Barcelone nie catégoriquement les allégations, les clubs de la Liga faisaient déjà pression pour qu'une enquête approfondie soit menée. Le Real Madrid a été le seul à rester à l'écart, mais a convoqué une réunion du conseil d'administration samedi. Ces consultations ont débouché sur une déclaration dans laquelle les Madrilènes s'engagent à coopérer à l'enquête sur les "graves allégations" concernant leur grand rival. "Le Real Madrid exprime sa profonde préoccupation quant à la gravité des faits et réitère sa pleine confiance dans les actions de la justice", peut-on lire dans le communiqué.

Relevo souligne que le Real Madrid ne comparaîtra pas tant que le ministère public ne lui demandera pas de le faire. Le Real tient à préserver les bonnes relations avec son grand rival. Entre autres choses, les clubs s'unissent autour de la Super League. Toutefois, Diario Sport n'exclut pas que le Real Madrid veuille garder la main en vue d'un éventuel dédommagement.

Le Barça risque une sanction sévère s'il est reconnu coupable. Cela va de l'exclusion du football européen à la dissolution du club dans les cas extrêmes.