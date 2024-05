Charles De Ketelaere encore décisif, le Bayer Leverkusen signe un 49e match sans défaite et dépasse le record d'après-guerre

Grâce à une passe décisive de Charles De Ketelaere sur le premier but, l'Atalanta s'est qualifié pour la finale de l'Europa League, au détriment de Marseille. Leverkusen rejoint les Italiens de justesse. En Conference League, Aston Villa est éliminé.

Se tenaient, ce jeudi, les autres demi-finales retour d'Europa League et de Conference League. En C3, c'est un Diable Rouge qui a joué un grand rôle dans la partie, en la personne de Charles De Ketelaere.

À l'assist sur le premier but, le médian offensif a permis aux Italiens de s'imposer 3-0 contre Marseille, et de rejoindre la finale de l'Europa League. De l'autre côté du tableau, un but tardif de Mancini, contre son camp, a permis au Bayer Leverkusen d'encore croire au triplé, avant que les Allemands n'égalisent encore en toute fin de match (90+7), via Stanisic, et ne conservent leur folle invincibilité.

Leverkusen n'a plus perdu depuis 49 (!) matchs. Le Bayer dépasse le record d'après-guerre détenu par Benfica (48 matchs sans défaite entre décembre 63 et février 65)

L'Olympiakos surprend Aston Villa et jouera la finale de la Conference League

En Conference League, restait à savoir qui allait affronter la Fiorentina, tombeuse du Club de Bruges, en finale. Au match aller, l'Olympiakos avait fait le gros du travail en s'imposant 2-4 à Aston Villa.

Et la tendance s'est confirmée. Les Grecs l'ont emporté 2-0, un résultat qui leur permet plus que largement de disputer la dernière étape de la compétition. Tielemans n'était pas sur la feuille de match, blessé.

Atalanta-Leverkusen en Europa League et Fiorentina-Olympiakos en Conference League, voici donc les finales de C3 et C4 de cette cuvée 2023-2024. Pour rappel, la finale de la Ligue des Champions opposera le Borussia Dortmund au Real Madrid.