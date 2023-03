La Vieille Dame passe par le chas de l'aiguille

La Juventus a trouvé le moyen de se faire peur contre la Sampdoria.

La Juventus n'est pas dans la meilleure saison de son existence, on le sait, mais ce dimanche la Vieille Dame a dû compter sur un excellent Rabiot pour prendre les trois points.

Après un premier but de Bremer sur une passe décisive de Kostic (11e), Adrien Rabiot a doublé la mise servi par Miretti (26e). Et quand les Turinois ont été ballottés avec deux buts encaissés coup sur coup (Augello puis Djuricic) pour un nul à la pause, Rabiot a de nouveau marqué en seconde période (64e) pour offrir un succès aux siens, pas gâché par le penalty manqué de Vlahovic mais finalement conforté par un but de Soule (90+2e). P

lus que jamais septième, la Juve se rapproche des places européennes malgré son retrait de 15 points, sans lequel la Juve serait aujourd'hui deuxième de Serie A.