Marseille gâche tout

L'Olympique de Marseille a laissé filer, dans les dernières minutes, une victoire qui lui tendait les bras.

Après la défaite de Monaco, l'Olympique de Marseille pouvait réaliser une excellente opération dans la course à la deuxième place. Au Vélodrome, c'était le Strasbourg de Matz Sels qui venait tenter de chercher des points dans l'optique du maintien.

La première période est d'ailleurs en faveur des Alsaciens, qui se créent pas mal d'occasions, sans jamais trouver le chemin des filets. Balerdi, pas à son affaire depuis plusieurs semaines, reçoit ensuite un carton rouge pour une faute en position de dernier défenseur.

Mais après la pause, rideau. Strasbourg commet beaucoup d'erreurs techniques et Chancel Mbemba lui ouvre le score. En fin de match, Alexis Sanchez force un penalty que le Chilien transforme lui-même (2-0). Dans les dernières secondes, Strasbourg réduit la marque par Aholou (2-1) Et coup de Tonnerre 2 minute plus tard quand ce même Aholou trompe Pau Lopez d'une superbe frappe dans la lucarne (2-2).

Au classement, l'OM a désormais 10 points de retard sur le PSG mais surtout 2 de plus que Monaco. Strasbourg sort des positions de relégable grâce à la différence de buts.