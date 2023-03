La BBC réintègre Gary Lineker après la polémique créée par son éviction

Suite à un tweet de Gary Lineker critiquant le gouvernement britannique et comparant l'une des décisions gouvernementales à celles du régime nazi, la BBC avait décidé vendredi de mettre à pied son présentateur vedette.

En solidarité avec l'ancien international anglais, les autres commentateurs avaient refusé de présenter l'émission Match Of The Day ce week-end. La BBC était sous le feu des critiques, et a dû faire marche arrière. C'est Lineker lui-même qui l'a annoncé ce lundi.

"Après quelques jours surréalistes, je suis ravi que nous ayons trouvé une solution à tout cela. Je veux tous vous remercier pour votre incroyable soutien, particulièrement mes collègues à BBC Sport, pour leur remarquable démonstration de solidarité", écrit le présentateur via Twitter.

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4