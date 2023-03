Bonne nouvelle pour Will Still et le Stade de Reims



Le coach belge du Stade de Reims fait les démarches nécessaires pour mettre les choses en ordre concernant sa licence. Propulsé à la tête du Stade de Reims en octobre dernier, Will Still ne bénéficiait pas encore de la licence nécessaire. Raison pour laquelle le club champenois acceptait de payer 25 000 euros à chaque match où l'ancien adjoint du Standard prenait place sur le banc. Dans une interview accordée à talkSPORT, Still a déclaré qu'il suivait des cours pour obtenir la Licence Pro, raison pour laquelle Reims ne payait désormais plus l'amende. "L"amende a finalement pris fin, car le cours de Licence Pro que je suis a commencé. Je n'ai pas encore fini, mais je suis inscrit (aux cours)." "Le bruit court que je n'ai pas de diplôme d'entraîneur, que je viens de débarquer de Football Manager", a continué Still. "Je ne fais que rétablir la vérité en disant que j'ai étudié (le coaching) à l'université. Je n'ai pas débarqué de Football Manager, c'est une histoire que les gens aiment entendre."



