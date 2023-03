🎥 Deux matchs à six buts en Premier League, Leicester et ses belges inquiétés par la relégation

Après-midi riche en émotions en Angleterre. Le bas de tableau est toujours aussi irrespirable.

Plus que jamais en Premier League, chaque but peut valoir son pesant d'or en fin de saison. En effet, quatre petits points séparent la dernière place de la...douzième place. Et des buts, il y en a eu cette après-midi. Si Aston Villa a connu un match assez tranquille face à Bournemouth (victoire 3-0), les autres matchs ont été serrés jusqu'au bout.

Leicester, avec Timothy Castagne comme seul Diable titulaire, a accroché un point du côté de Brentford (1-1) mais voit Leeds passer devant à la 17e place suite à son succès 2-4 à Wolverhampton, qui était pourtant revenu de 0-3 à 2-3, jusqu'à pousser dans le temps additionnel, jusqu'à se faire punir une dernière fois.

Autre match spectaculaire, Southampton - Tottenham s'est dans un premier temps distingué par la dureté de ses contacts. Au cours de la première mi-temps, quatre joueurs sont sortis sur blessure, deux de chaque côté. Le premier but tombe juste avant le repos du côté des Spurs grâce à la nouvelle recrue Pedro Porro. L'égalisation de Che Adams au retour des vestiaires relance la rencontre : Tottenham y répond avec deux buts signés Ivan Perisic et Harry Kane avant d'être victime du rush final des Saints qui recollent grâce à Theo Walcott puis à un penalty de James Ward-Prowse dans l'avant-dernière minute de temps additionnel. Un partage qui ne fait pas décoller Southampton de la dernière place.