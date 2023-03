Le Borussia Dortmund met les billets sur la table pour tenter de garder l'un des plus gros espoirs du football mondial

L'international anglais est convoité par les plus grandes écuries européennes, dont Manchester City. Dans le club de la Ruhr, on fait tout pour conserver son maître à jouer une année supplémentaire.

Du haut de ses 19 ans, Jude Bellingham est déjà considéré comme un titulaire indiscutable du Borussia Dortmund et de l'équipe d'Angleterre et compte déjà 24 sélections avec les Three Lions. A l'heure actuelle, le milieu de terrain est peut-être le plus grand espoir du globe et attire logiquement les convoitises, partout en Europe.

Depuis quelques mois, la presse anglaise nous parle de l'intérêt important de Manchester City, qui aurait fait du joueur formé à Birmingham sa priorité pour le prochain mercato. Le club allemand ne l'entend pas de cette oreille et tente le tout pour le tout pour prolonger son maître à jouer, auteur de 10 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison.

Selon les informations du Bild, le Borussia Dortmund aurait déposé sur la table un nouveau contrat avec une revalorisation salariale estimée à 15M€ par an. L'actuel leader de Bundesliga, qui compte un point d'avance sur le Bayern, en profiterait alors pour faire passer la clause libératoire de Bellingham à... 150M€.

La balle est désormais dans le camp du joueur et de son clan, qui doivent choisir si l'heure est venue pour lui de passer un nouveau cap dans sa carrière.