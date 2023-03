Les excuses plus que bizarres de Mitrovic

L'attaquant de Fulham Aleksandar Mitrovic a donné une excuse assez bizarre pour justifier sa poussée sur Chris Kavanagh, l'arbitre de la rencontre, qui lui a valu d'être expulsé puis inculpé par la FA.

L'international serbe a vu rouge dans ce qui a été une minute de capitulation complète de Fulham, qui contrôlait Manchester United en quart de finale de la FA Cup au début du mois. Mitrovic a bousculé Kavanagh après que l'arbitre a expulsé Willian pour une main manifeste, ce qui a finalement permis à United de revenir au score (3-1).

L'attaquant a ensuite été expulsé en bonne et due forme tout comme son manager Marco Silva, qui a lui-même eu des mots durs à l'égard de l'arbitre. Les deux joueurs et le manager ont depuis été inculpés par la Football Association, et même dans sa déclaration d'excuses, Mitrovic a tenté d'offrir une obscure justification pour ses actions. "D'un point de vue personnel, je regrette d'avoir agi de la sorte, ce qui m'a valu d'être expulsé. J'ai laissé ma frustration prendre le dessus et j'ai mal réagi", a commencé Mitrovic.

"J'essayais d'attirer l'attention de l'arbitre", poursuit le communiqué, "mais je comprends que je n'aurais pas dû poser mes mains sur lui et je comprends pourquoi il m'a donné un carton rouge. J'ai accepté la suspension de trois matches pour mon carton rouge, j'ai parlé à Chris Kavanagh pour m'excuser et je me suis porté volontaire pour accepter une amende du club."

SIlva, qui a également été inculpé pour avoir prétendument donné un coup de pied dans une bouteille en direction de Kavanagh lors de la mêlée qui a suivi le penalty, a également fait preuve de remords, écrivant dans sa déclaration : "J'aurais dû contrôler mes propres émotions : "J'aurais dû mieux contrôler mes émotions. Je regrette ce qui s'est passé et j'ai parlé à Chris Kavanagh pour m'excuser. Il sait que je le respecte et que je respecte le travail qu'il doit accomplir.

Pour Fulham, les actions de Mitrovic, Silva et, dans une moindre mesure, Willian, ont coûté au club sa première chance de remporter un trophée majeur dans un quart de finale qu'il dominait, jusqu'à cette minute de folie. Les joueurs feront de leur mieux pour oublier cela lorsqu'ils reprendront le chemin de la Premier League, samedi, à l'occasion du déplacement à Bournemouth.