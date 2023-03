Deux nouveaux noms prestigieux au Hall of Fame de la Premier League

La fédération anglaise sait honorer ses légendes. En voici deux de plus dont le nom sera à jamais gravé dans le marbre.

En avril dernier, Vincent Kompany a eu l'immense honneur de rentrer au Hall of Fame de la Premier League, la plus haute distinction décernée par la FA. L'histoire retiendra qu'il a connu ce privilège avant Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger. Jadis farouches rivaux sur les bancs de touche de Manchester United et Arsenal, les deux entraîneurs entre côté à côte dans le cercle très fermé du Hall of Fame.

Sir Alex Ferguson, riche de 13 titres en Premier League a réagi : "C'est un honneur de recevoir une telle reconnaissance". A la tête des Gunners pendant 22 ans, Wenger a quant à lui déclaré : "Nous avons toujours voulu donner aux fans quelque chose de spécial et lorsque vous avez des joueurs capables de faire des choses remarquables, l'engagement pour la perfection est la chose la plus importante pour moi".