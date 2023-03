La short-list hallucinante du Barça

Le FC Barcelone est en train de filer tout doucement vers le titre de champion d'Espagne. Le club catalan pense cependant déjà à la prochaine saison.

Selon les informations de la presse catalane, le FC Barcelone a fait du recrutement d’un attaquant sa priorité pour la saison à venir. Si Joan Laporta fait toujours le forcing pour tenter de faire revenir Lionel Messi (35 ans) à la maison, ses associés scrutent toujours le marché des transferts. Et plusieurs stars feraient les yeux doux aux Blaugrana, notamment du côté de la Premier League.

Catalunya Radio et Sport assurent notamment que Mohamed Salah, dont l’avenir à Liverpool semble incertain, serait sur les tablettes du Barça. De même que son coéquipier Luis Diaz (26 ans), blessé depuis le 9 octobre dernier mais très apprécié par Xavi. Difficile toutefois d’imaginer les Reds se séparer du Colombien un an et demi après l’avoir fait venir du FC Porto contre près de 50 millions d’euros.

Enfin, le Barça suit aussi la situation du Coréen Heung-min Son (30 ans). Buteur vedette des Spurs, il n’a jamais caché son affection pour la Liga mais un transfert cet été s’annonce extrêmement couteux. Sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2025, il est estimé à plus de 60 millions d’euros.