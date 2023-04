Alexis Saelemaekers se confie sur son but d'extraterrestre : "Ca m'était déjà arrivé à l'entraînement..."

L'ailier belge de l'AC Milan a inscrit ce dimanche un splendide but lors de la victoire 0-4 sur le terrain du Napoli.

Saelemaekers se montre à nouveau décisif en championnat, enfin ! Alors que le score était de 0-3, le Diable Rouge est allé parachever le travail d'un magnifique solo. Après un double contact, il a effacé trois défenseurs du Napoli, a résisté à la charge de son adversaire et est allé tromper Meret.

🌪️ | ALEXIS SAELEMAEKERS, QU’EST-CE QUE TU NOUS FAIS LÀ ?! 🤯🇧🇪 #NapoliMilan pic.twitter.com/rtxp0yFTTs — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 2, 2023

Le Belge était logiquement heureux après la rencontre. "C’est première fois que je marque un but comme ça. C’était déjà arrivé l’entraînement, mais jamais en match. Quand le ballon est venu vers moi, j’ai vu qu’il y avait de la place et comme il n’y avait que Giroud avec moi, je me suis dit 'j’y vais seul'. Ça s’est bien passé cette fois", a déclaré Saelemaekers pour DAZN.

Saelemaekers, montrant l'écusson du club après son but, voulait rappeler à tout le monde que le Milan était encore présent malgré des derniers résultats en dents de scie. “Ces derniers mois, les gens ont oublié qui nous étions, peut-être parce que nous faisions moins bien. Il était important de montrer que nous sommes toujours champions d’Italie et nous le resterons jusqu’à la fin de cette année.”

Le Milan AC jouera encore deux fois cette saison face à Naples, en quarts de finale de la Ligue des Champions. ”C’était important de commencer cette série de trois matchs", a continué Saelemaekers. "C’était important pour nous de renforcer la confiance, mais nous savons que les soirées de Ligue des champions sont des soirées spéciales. Il faut oublier ce résultat, on le prend pour de la confiance mais on l’oublie avant ces deux défis."