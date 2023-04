🎥 Romelu Lukaku sauve l'Inter dans les derniers instants contre la Juventus... avant de se faire exclure

En Italie, place à la première demi-finale de Coupe ce mardi, opposant la Juventus à l'Inter Milan. La Vieille Dame a subi une pénalité de 15 points en championnat et tente de rejoindre les places européennes tandis que l'Inter se bat pour une place sur le podium.

Pour cette rencontre aller à Turin, il a fallu attendre les 10 dernières minutes pour voir les filets trembler. La Juventus a ouvert le score via Juan Cuadrado (1-0, 83e), mais sur penalty, Romelu Lukaku a égalisé au bout du bout du temps additionnel.

Sur la même action, le Diable Rouge a cependant reçu un second carton jaune... pour avoir célébré devant les supporters de la Juventus. Un but capital mais une exclusion évitable pour Romelu.

Romelu Lukaku was shown a red card after celebrating his goal in front of the fans!



