Pas de chance pour Dries Mertens, éliminé de la Coupe de Turquie

Titulaire avec le Galatasaray, le Belge a vécu une soirée compliquée en quarts de finale de Coupe de Turquie face au Basaksehir (2-3).

Ce duel de Coupe de Turquie entre le Galatasaray et le Basaksehir, deux clubs stambouliotes, s'annonçait serré dès les premières minutes. Szysz ouvrait le score dès la 12e pour le Basaksehir, et Ayhan égalisait 8 minutes plus tard.

Titulaire dans l'attaque du Galatasaray, Dries Mertens pensait ensuite mettre son équipe devant, mais son but était malheureusement annulé. L'un des tournants du match, puisqu' Aleksic faisait 1-2 dans la foulée (30e).

Le Galatasaray revenait à nouveau au score grâce à Mauro Icardi (51e), de retour dans sa meilleure forme. Malheureusement pour les locaux, Szysz remettait le Basaksehir devant un quart d'heure plus tard...pour de bon. Remplacé à la 75e par Yilmaz, Mertens assistait impuissant à l'élimination de son équipe.

Le Galatasaray peut désormais se concentrer sur le championnat, dont il occupe la place de leader. Le Basaksehir et ses anciens Mauves (Biglia, Okaka) reste quant à lui en lice pour remplacer la coupe nationale.