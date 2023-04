Sébastien Pocognoli, coach des U18 de Genk, raconte son expérience

Jeune retraité, Sébastien Pocognoli s'était immédiatement reconverti en tant qu'entraîneur des U21 à l'Union Saint-Gilloise. Il termine désormais sa première saison à la tête des U18 de Genk.

Sébastien Pocognoli a décidé l'année passée de revenir là où tout a commencé pour lui : au Racing Genk, où il a été formé et a lancé sa carrière professionnelle. L'encore jeune retraité de 35 ans y est entraîneur des U18, et emmène également les talents limbourgeois en Youth League.

"C'est une saison un peu particulière, car c'est un pivot entre les divisions inférieures et l'équipe U23, qui joue en Challenger Pro League", explique-t-il pour Walfoot. "Je dois donc m'adapter à un groupe différent chaque semaine. J'ai composé avec 45 joueurs différents cette saison".

Des 2007 contre des 2003-2004

La catégorie U18 est en effet souvent "déforcée", les meilleurs talents allant aider l'équipe Jong Genk qui est en difficulté "chez les grands". "Mon équipe donc un mix permanent, c'est un énorme exercice et ça m'apprend beaucoup", reconnaît Pocognoli. Mais difficile de rivaliser en Europe dans ces conditions.

© photonews

Ainsi, début mars, l'équipe de Youth League genkoise se déplaçait à l'Atlético Madrid et n'y a pas fait illusion (4-1). "Nous faisons un bon match malgré le score. Mais nous avons dû jouer avec des 2007, tandis qu'eux alignaient des 2003-2004. À cet âge, c'est une différence énorme".

N'est-ce pas parfois difficile, pour un compétiteur encore jeune comme Poco, de devoir se focaliser sur la formation et oublier en quelque sorte les résultats ? "J'ai eu une mission résultats la saison passée avec les U21 de l'Union, puisque là, l'objectif était d'aller chercher la qualification pour la D2 ACFF. Cette saison, oui, parfois, il faut se focaliser sur la progression et je sais que c'est ce qu'on me demande", répond l'ex-capitaine du Standard.

"Mais mon côté compétiteur, il est bien là, et je le transmets à mes jeunes. C'est l'un des enseignements que je tente de leur faire passer. On sait qu'à Genk, le beau jeu prime parfois en équipes de jeunes. Mais avec le Jong Genk en Pro League, ils doivent aussi apprendre plus tôt à aller chercher des résultats", continue Pocognoli. "C'est excellent pour leur développement dans les années à venir".