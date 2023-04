Les mots forts d'un Will Still fort agacé

Le Stade Rennais a facilement pris la mesure du Stade de Reims samedi à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1. Jérémy Doku a inscrit un doublé en début de match (9e, 19e) et Arthur Theate (68e) a scellé la victoire des Bretons.

Will Still était agacé après la débâcle de Reims sur le terrain de Rennes et a eu des mots particulièrement forts pour secouer son équipe. "Je prends l'entière responsabilité de cette défaite. Mais, tu ne peux pas être aussi mauvais que cela, en voulant regarder plus haut et espérer plus. La réalité a été assez claire aujourd'hui. Je parle d'erreurs collectives, individuelles… Peut-être que mon message n'était pas assez clair ou lisible pour mes joueurs. On n'a pas été bons et Rennes mérite amplement sa victoire", a lancé le technicien belge sur Prime Video.

"On a un groupe réduit. On fait beaucoup jouer les joueurs, et aujourd'hui, on a ressenti une fatigue physique et mentale. Je le répète, je dois trouver les clés pour remédier à cela. (…) Les limites sont là, et de penser à l'Europe ou autre connerie comme ça ne sert à rien", a conclu l'ancien coach du Beerschot.