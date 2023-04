Rejoint par Beveren, le RWDM n'assoit pas encore son titre en Challenger Pro League

Les Bruxellois ont pris l'avantage en début de seconde période mais ont été rejoints trois minutes plus tard.

Ce dimanche pouvait être décisif dans la course à la montée en Challenger Pro League. A domicile, le RWDM recevait son dauphin, Beveren, et avait l'occasion en or d'assoir sa domination et de presque valider son titre.

Les pensionnaires du stade Edmond Machtens connaissent le scénario parfait et ouvrent la marque en début de seconde période via Le Joncour (1-0, 51e). Une joie de courte durée puisque trois minutes plus tard, Vukotic remet les deux équipes sur un pied d'égalité (1-1, 54e).

Le RWDM compte toujours un point d'avance sur son rival du jour mais a manqué une magnifique occasion de frapper un grand coup dans cette course au titre.