Tuchel dézingue l'arbitre de Bayern - Manchester City

Le nouvel entraîneur du Bayern n'avait pas sa langue dans sa poche après le match. Selon lui, tout était contre son club.

Il semblait difficile de voir le Bayern remonter un retard de trois buts (quatre par la suite) et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions ce mercredi soir.

Si quelqu'un s'est plutôt fait remarquer durant la rencontre, c'est Thomas Tuchel. L'entraîneur du Bayern n'a fait qu'exprimer son mécontentement à chaque décision arbitrale. Ce qui lui a valu un carton rouge en seconde période.

Après le match, il s'est exprimé au micro de DAZN et n'a pas mâché ses mots : "Je suis content de la façon dont on a joué. Deux n’ont pas tenu le niveau : la pelouse et l’arbitre".

S'il lui avait donné une note de 6, il est revenu sur ses propos en conférence de presse : "Je lui donnerais la note de 1/10. Il a été en dessous de tout. C’est incroyable à ce niveau. Il a sifflé tout et n’importe quoi. Tout était contre nous".