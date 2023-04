🎥 Soirée catastrophique pour deux cadres de Manchester United

Manchester United a été balayé 0-3 sur le terrain du FC Séville et sort la tête basse de l'Europa League. Plusieurs joueurs mancuniens n'ont tout simplement pas été à la hauteur.

Le match a commencé sur les chapeaux de roue pour Séville, de manière cauchemardesque pour United. Après seulement quelques minutes de jeu, David De Gea a relancé le ballon de manière dangereuse dans les pieds d'Harry Maguire. Mis en difficulté par le pressing de trois Sévillans, le capitaine mancunien a totalement loupé son dégagement. En-Nesyri n'en demandait pas tant pour ouvrir le score.

En fin de rencontre, alors que le score était de 0-2 et que United se dirigeait vers une élimination totalement méritée, David De Gea s'est offert une intervention calamiteuse. Celui dont la fiabilité avait déjà pu être remise en cause sur les deux premiers buts de ce soir s'est aventuré de manière totalement incompréhensible très loin de son rectangle. Essayant de contrôler le ballon et (ou ??) de le dégager, il a offert le 0-3 à En-Nesyri, décidément gâté par son adversaire ce soir. Une soirée à oublier au plus vite pour ManU et ses deux joueurs, pourtant auteurs d'une saison relativement bonne.