Newcastle détruit Tottenham, West Ham déroule

Tottenham s'est méchamment pris les pieds dans le tapis ce dimanche après-midi lors de son déplacement à Newcastle. Une défaite qui fait très mal aux Spurs dans leur course à l'Europe.

Victoire obligatoire pour Tottenham ce dimanche pour suivre le rythme imposé en haut de classement et truster encore les places européennes. Sauf qu'en face, c'était Newcastle. Et si on savait que les Magpies réalisent une magnifique saison, les hommes d'Eddie Howe ont complètement fessé les Londoniens ce dimanche à St James Park.

Les 20 premières minutes seront une véritable calamité pour les Spurs, qui vont encaisser pas moins de...5 buts sur cette courte période de temps. Murphy et Isak, tous deux auteurs d'un doublé, se sont défoulés sur une défense de Tottenham complètement à l'Ouest. Joelinton a également marqué. Il s'agit, évidemment, d'un (presque) record en Premier League : une seule équipe avait déjà marqué autant de buts sur une si courte période de temps.

Après que Kane ait réduit l'écart au retour des vestiaires, Wilson a enfoncé le clou et a fait 6-1. Une démonstration de la part de Newcastle, qui est plus que jamais en lice pour se qualifier en Europe. Côté Tottenham, cette défaite-là va faire mal, très mal...

Dans l'autre rencontre de ce dimanche après-midi, West Ham a également déroulé, face à Bournemouth (4-1). Les Hammers, dans la foulée de leur victoire 4-1 en Conference League face à La Gantoise et leur qualification en demi-finales de la compétition, font un pas très important vers le maintien.