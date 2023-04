Voici quand le RWDM pourra être sacré champion de D1B

Les Molenbeekois sont toujours en course pour la montée. Il leur reste deux matchs maximum pour finir le travail.

Avec sa victoire 0-3 au Lierse, le RWDM a montré à Beveren (vainqueur 3-0 du Beerschot) que la course au titre n'était pas finie et qu'il comptait bien se l'attribuer.

Il reste deux journées aux playoffs de promotion de la Challenger Pro League et les Molenbeekois ont leur destin entre leurs mains. Avec un double succès : victoires contre le Club NXT (6 mai) et face au RSCA Futures (13 mai), le titre serait acquis.

Mais il est même possible que le RWDM soit déjà sacré dès la semaine de la reprise (repos le week-end prochain avec le début des playoffs et la finale de la Coupe) s'il s'impose à Bruges et que Beveren ne gagne pas au Lierse le lendemain.