La bonne, cette fois-ci, pour Vincent Kompany ?

Burnley se déplace ce mardi (21h) sur la pelouse des Blackburn Rovers. Les Clarets peuvent remporter le titre de champion de D2 anglaise.

Bien qu'il soit déjà assuré d'être promu en Premier League avec Burnley, Vincent Kompany doit terminer le travail : il est temps de remporter le titre. L'occasion est presque rêvée, ce mardi soir sur la pelouse de Blackburn, dans un derby du Lancashire qui s'annonce bouillant.

Après avoir laissé filer le titre lors des deux dernières journées, Vincent Kompany est déterminé à tuer tout suspens, tout en restant logiquement calme. "Nous devons jouer le match, et non l'occasion. Nous ne pouvons pas commencer à essayer de courir après le titre. Nous devons jouer le match, et non juste pour l'occasion."

"Je pense que c'est l'une des plus belles choses dans ce sport, mais pour nous, les professionnels qui devons faire le travail, il est très important de prendre de la distance et de rester calmes. Car cette passion et ce petit quelque chose en plus ressortent toujours au bon moment. Nous devons rester concentrés", a prévenu Kompany.