"Les supporters de l'Atlético, c'est un peu comme ceux du Standard !"

Thierry Witsel a répondu aux questions de la presse à l'occasion de la cérémonie de son organisation contre le racisme dans le sport. Il a évoqué son fils, Axel, qui veut retrouver les Diables dès que possible.

Thierry Witsel, le papa d'Axel, a donné des nouvelles positives de son fils qui a retrouvé récemment un rôle de titulaire à l'Atlético Madrid. "Axel va très bien, il joue. L'Atlético est un club très intéressant et Madrid une très belle ville. Les supporters rappellent un peu ce qu'ils a connu au Standard. Benfica et Dortmund aussi avaient ce genre de public", explique-t-il dans Het Laatste Nieuws.

La saison d'Axel Witsel a été en dents de scie, et celui qui a très longtemps été le taulier des Diables Rouges au milieu de terrain a pour la première fois manqué une sélection pour causes non pas de blessure, mais par choix sportif du nouveau coach. "Il a eu Domenico Tedesco au téléphone et bien sûr, une nouvelle pareille, cela déçoit", concède son père.

"Mais ça a duré 2 jours, puis un footballeur professionnel doit se remettre dans le bain. Pas le temps pour les états d'âme", assure encore Thierry Witsel. "Mais la porte n'est pas encore fermée ! Axel est encore tout à fait en capacité de jouer dans n'importe quel club du monde, et en équipe nationale". Tedesco en est-il convaincu ? Réponse en juin.