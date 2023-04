Ce club de Ligue 1 poursuit sa descente aux enfers

Le SCO d'Angers est bon dernier de Ligue 1 et semble condamné à la relégation. Les Angevins enchaînent, de plus, les soucis extra-sportifs et voient leur avenir s'assombrir sans cesse.

La saison d'Angers est une véritable catastrophe. Le SCO est dernier de Ligue 1, avec seulement 14 points, et à...18 points de Nantes, premier club hors de la zone rouge. Si le futur du club s'écrira résolument en Ligue 2, il ne pourra d'autant plus ne pas reconstruire son effectif. Ouest-France informe en effet que le club a été interdit de transferts lors des deux prochains mercatos par la chambre des résolutions des litiges de la FIFA. L'affaire concernait le transfert entrant d'Ilyes Chetti l'été dernier en provenance de l'ES Tunis. Le joueur est de plus suspendu pour 4 rencontres, alors qu'il est déjà mis à pied par le club suite à des faits d'agression sexuelle. D'ailleurs, c'est en "blaguant" sur cette affaire que le coach Abdel Bouhazama avait été suspendu puis remercié. Si on rajoute les scandales dans lesquels nage son président, Said Chabane, la saison d'Angers est décidément à oublier au plus vite.