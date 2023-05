Bruno Genesio revient sur l'échange tendu qu'il a eu avec Arthur Theate

Le week-end dernier, le Stade Rennais s'est imposé contre Angers (4-2) lors de la 33ème journée de Ligue 1.

Lors de la victoire rennaise, une altercation verbale a eu lieu entre Bruno Genesio et Arthur Theate lors du visionnage de la VAR (72e) par l'arbitre après le troisième but d'Angers qui sera finalement refusé pour une main au départ de l'action. Le coach des Bretons s'en est pris ouvertement au Diable Rouge, lui reprochant sans doute son placement sur cette action.

Quatre minutes plus tard, le Belge a été remplacé. Mécontent, le défenseur s’est dirigé vers le banc de touche sans serrer la main de son coach et aurait dit : "Il ne m'a pas respecté", selon des propos rapportés par l'homme du terrain du diffuseur Prime Video.

Bruno Genesio a toutefois dédramatisé l’altercation en conférence de presse. "Ça arrive. Tant qu’il y a des échanges tendus, c’est qu’il y a de la vie, et on a envie de gagner. Je préfère ça que des joueurs qui ne réagissent pas. Des changements il y en a d’autres aussi, ce n’est pas un problème". Arthur Theate n’était-il plus dans son match ? "Entre autres", a raconté Génésio.