Un nouveau Diable Rouge qui ne s'y attendait pas : "Il faut être réaliste"

Maxim De Cuyper est désormais Diable Rouge. Il est le seul nouveau venu dans la sélection de Domenico Tedesco, et ne s'attendait pas à être de la partie.

Deux Diables Rouges parmi les 25 de la liste n'avaient jamais été appelés par Domenico Tedesco : Axel Witsel, qui n'est pas à proprement parler un nouveau venu, et Maxim De Cuyper, qui va donc faire ses grands débuts et accompagner la Belgique à l'Euro 2024.

Sacrée semaine, donc, pour le champion de Belgique. "Dimanche, on a fait la fête jusqu'au petit matin, et lundi on défilait en ville... Le sélectionneur m'a alors appelé lundi pour me dire que je devrais me rendre à Tubize vendredi et que j'étais repris", explique De Cuyper pour sa toute première conférence de presse en tant que Diable Rouge.

De Cuyper devrait jouer en amical

Heureusement, le Brugeois n'avait pas encore réservé ses vacances. Mais de là à dire qu'il s'attendait à être repris ? Certainement pas : "Il faut être réaliste. Même si j'étais dans un bon flow, je n'avais pas participé du tout aux qualifications pour l'Euro. À partir de ce moment-là, ça n'aurait pas été illogique de ne pas être repris", reconnaît Maxim De Cuyper.

© photonews

Désormais, il devrait avoir l'opportunité de se montrer lors des deux matchs amicaux, contre le Monténégro et le Luxembourg. "Le coach m'a déjà dit que je devrais recevoir du temps de jeu. Mais je n'y pense pas encore trop, je suis le rythme et on verra bien ce que la semaine me réserve", relativise De Cuyper.

En attendant, il s'adapte à ses nouveaux coéquipiers. "Le niveau est très élevé dès l'entraînement, sans surprise. Beaucoup plus qu'en U21, c'est normal. Mais les autres joueurs sont des gars tout à fait normaux et très agréables. C'est vrai que tout va très vite pour moi, mais c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre (sourire)".

De Cuyper pourra-t-il espérer jouer un rôle dans cet Euro ? En théorie, il remplace Olivier Deman en tant que doublure d'Arthur Theate, mais il suffirait d'une blessure... "Je ne m'attends à rien de précis, je vais découvrir le contexte d'un Euro. Ces deux semaines à venir seront déjà très utiles pour trouver ma place et acquérir des automatismes avec les autres joueurs. J'espère aussi que le niveau général me fera progresser", conclut le latéral du FC Bruges.