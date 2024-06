Axel Witsel revient sans exigences : "Je repars de zéro ici, je suis comme tous les autres !"

Personne ne s'attend à voir Axel Witsel revenir en équipe nationale pour prendre place sur le banc. Mais lui ne réclame rien du tout.

Axel Witsel a l'air très heureux d'être de retour à Tubize, un an et demi après sa dernière sélection. Après avoir raconté comment son retour s'est dessiné (lire ici), le défenseur de l'Atlético Madrid a également évoqué son "nouveau" rôle dans le vestiaire belge.

Certains imaginent ainsi déjà un duo de vétérans entre Jan Vertonghen et Axel Witsel dans l'axe de la défense, Witsel remplaçant un Wout Faes qui n'a jamais convaincu tout le monde. "Moi et Jan, ça peut fonctionner, je pense, mais ce sera au coach de faire ses choix. Moi, je suis ici pour donner le maximum, amener mon expérience, et le coach décidera qui jouera".

Witsel pas là pour jouer en 6

Pas question, pour Witsel, de faire valoir un quelconque statut. "On repart de zéro, je suis comme monsieur et madame tout le monde ici, sur un pied d'égalité avec les autres", assure-t-il. C'était d'ailleurs l'une des demandes de Domenico Tedesco, qui voulait aussi que le retour d'Axel ne déséquilibre pas le vestiaire.

"Je ne suis pas quelqu'un qui pose problème quand il ne joue pas. À l'Atlético, j'ai passé deux mois et demi sur le banc. J'ai juste continué à bosser, et ce sera le cas ici aussi", insiste Witsel. Une chose est sûre : il n'est pas revenu pour jouer au milieu de terrain. "Le coach a été très clair, je suis là pour jouer derrière. Après, j'ai encore des réflexes, je peux encore jouer en 6 si besoin, c'est clair (sourire)".

Axel Witsel a également dû se faire à une nouveauté : désormais, il ne connaissait pas tout le monde une fois arrivé à Tubize. "Ca fait un peu bizarre, c'est un nouveau staff, il y a de nouvelles têtes dans le groupe aussi. Mais une fois passées les premières heures, je me suis vite remis dans le bain, l'entraînement s'est très bien déroulé. C'était intensif, mais j'ai l'habitude à l'Atlético Madrid".

En attendant d'amener son expérience sur le terrain, Witsel a également pour rôle d'encadrer les jeunes joueurs du noyau. "Il y avait déjà quelques cadres pour faire ça, comme Jan, Kevin, Romelu", relativise-t-il cependant. "Mais je suis là pour les aider à l'entraînement comme en match, pour leur donner des conseils sur et en-dehors du terrain".