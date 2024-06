Le Bayern Munich mise gros sur Kompany : le salaire du Belge est connu !

Cette semaine, le FC Bayern a présenté son nouvel entraîneur : Vincent Kompany, qui a donné sa première grande conférence de presse ce jeudi (à relire ici).

Un grand moment pour le football belge, qui compte un entraîneur au sommet du football mondial pour la première fois depuis longtemps, et pour Kompany lui-même qui relève là son premier énorme défi au top européen.

Et sans surprise, si Vincent Kompany aura à sa disposition un budget bien plus important pour le mercato à venir, il sera également payé rubis sur ongle. Sky Germany a dévoilé le salaire du nouvel entraîneur du Bayern Munich.

Vincent Kompany devrait ainsi toucher entre 7 et 9 millions d'euros bonus inclus, alors qu'il empochait environ 5 millions d'euros annuels à Burnley. C'est un peu moins que Thomas Tuchel, son prédécesseur sur le banc bavarois, qui touchait 9 millions d'euros sans bonus.

Julian Nagelsmann et Hansi Flick, de leur côté, touchaient quant à eux environ 6 millions d'euros annuels. La moitié de ce que pouvait toucher un Pep Guardiola à son époque munichoise (12 millions d'euros).

🚨Excl. | FC Bayern dug deep into their pockets for Vincent #Kompany. His salary is in the range of €7-9 million gross per year with possible add-ons included!



For comparison, Tuchel's salary at FC Bayern was around €9 million gross per year plus bonuses.



Nagelsmann‘s and… pic.twitter.com/zIiA7rHPpx