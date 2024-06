Quand rien ne va plus... : le Standard lâché par un partenaire historique !

Tout le monde quitte la navire de tous les côtés, au Standard. VOO, partenaire historique du club depuis 25 ans, ne sera plus sur le maillot des Rouches la saison prochaine.

Le Standard vient de vivre, sur le plan sportif, la pire saison de son histoire. Si les supporters ont mis le paquet dans les tribunes, pour célébrer les 125 ans du club, les Rouches n'avaient jamais livré une saison aussi catastrophique, sur le terrain.

En bords de Meuse, le navire prend l'eau de toutes parts. Le Standard est officiellement en vente, et tout le monde espère, dans les travées de Sclessin, qu'une reprise sera possible pour permettre au plus vieux club de la D1A d'y demeurer.

Une chose est certaine : même si le Matricule 16 évolue encore en Jupiler Pro League la saison prochaine, ses ambitions ne seront autres que le maintien : les moyens financiers pour recruter sont inexistants et les joueurs veulent quitter un bateau à la dérive tant qu'il en est encore temps.

VOO, partenaire officiel depuis 25 ans, lâche le Standard !

S'il est encore impossible d'avoir idée claire de ce à quoi ressemblera ce Standard la saison prochaine, il est clair que les Rouches perdent, petit à petit, leurs alliés de toujours.

Le dernier en date, VOO, sponsor historique du club, qui ne figurera plus sur le maillot de la saison prochaine, selon les dires de nos confrères de Sundinfo. La propriété d'Orange Belgique a mis fin à son partenariat historique avec le club, qui avait vu le jour pour la première fois en 1999.