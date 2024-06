Magnifique récompense pour deux Brugeois en Conference League après leur superbe parcours

L'UEFA a dévoilé les récompenses de fin de saison en Europa Conference League, et le Club de Bruges, demi-finaliste, y est bien représenté. Ainsi, une Gazelle intègre l'équipe-type de la saison, et une autre est élue Jeune de la saison !

L'UEFA a ainsi révélé l'équipe-type de la saison en Europa Conference League et sans surprise au vu de leur parcours, on y retrouve un Brugeois. C'est Hans Vanaken qui a l'honneur de figurer dans l'entrejeu de l'équipe de la saison, aux côtés de John McGinn (Aston Villa) et Kostas Fortounis (Olympiakos).

Le métronome du FC Bruges a marqué 6 buts et délivré un assist en 11 matchs de Conference League cette saison. Il est le seul Blauw & Zwart dans le onze-type alors qu'Aston Villa, autre demi-finaliste, y place deux joueurs (McGinn et Leon Bailey), tandis que la Fiorentina qui a éliminé les Brugeois en placent 3.

L'Olympiakos, vainqueur de la Conference League, est également représenté par trois joueurs : Fortounis, Podence et El Kaabi.

The 2023/24 Europa Conference League Team of the Season, selected by UEFA's Technical Observer panel 💫#UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 1, 2024

Mais Vanaken n'est pas le seul joueur du Club mis à l'honneur. En effet, Igor Thiago, auteur de 5 buts et une passe décisive en 10 matchs dans cette campagne européenne, est élu Jeune joueur de la saison en Europa Conference League.