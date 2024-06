Axel Witsel raconte son retour chez les Diables : "J'avais peut-être pris ma décision un peu vite..."

Axel Witsel en conférence de presse à Tubize, voilà une image à laquelle nous n'étions plus habitué. Le "nouveau venu" de la sélection de Domenico Tedesco a raconté son retour.

Revoilà Axel Witsel ! Un an après l'annonce de sa retraite internationale, le joueur de l'Atlético Madrid a finalement répondu à l'appel de Domenico Tedesco pour venir renforcer la défense centrale des Diables Rouges. "Je reconnais tout le monde, c'est toujours les mêmes têtes", lance Witsel d'emblée dans l'auditorium de Tubize, avant de raconter comment il est revenu en sélection contre toute attente.

"J'ai vu le coach il y a environ un mois de cela, au début du mois de mai. Il m'a contacté et m'a dit qu'il avait besoin de voir. J'avais tout de suite compris, bien sûr", entame-t-il. "Nous avons eu un super feeling, l'envie était là des deux côtés et j'ai donc accepté de revenir".

Un bon contact avec Tedesco

Officiellement, Axel Witsel était pourtant retraité depuis le mois de mai 2023, après la déception de ne pas avoir été repris dans la première sélection de Tedesco. "Peut-être que j'avais pris ma décision un peu vite", concède le Colchonero. "C'est la vie, c'est comme ça. On ne pouvait pas non plus prévoir que j'allais faire une telle saison. Mais je suis vraiment content d'être de retour".

© photonews

Durant la saison, l'idée d'un retour de Witsel revenait souvent sur le tapis. "J'y restais ouvert, on m'en parlait souvent après les matchs de Ligue des Champions et je disais que si le coach m'appelait, j'étais ouvert. Ca a fini par être le cas et me voilà".

Une chose est sûre : Axel ne conserve "aucune rancoeur" vis-à-vis de Domenico Tedesco. "Je n'ai aucune rancoeur et aucun sentiment de revanche. Le coach voulait me regarder dans les yeux et voir si j'avais encore cette envie. Quand tu rencontres quelqu'un, tu sens très vite si le feeling passe et ça a été le cas. Nous avons discuté une bonne heure, on s'est tout dit, mais ça restera entre nous (sourire). Nous avons discuté du passé, du présent, le contact est très bien passé".

Et maintenant, plus question de tirer des plans sur la comète. "Je ne voulais pas finir sur une note négative, ça aurait été dommage. Mais maintenant, je ne pense plus à l'avenir, je ne dirai plus rien (rires). Je vais surtout en profiter au maximum, car ce sera mon 6e grand tournoi. C'est beau. Vivre ce genre de moments, c'est rare dans une carrière et il faut pouvoir en profiter".