Le cauchemar de l'Union en route vers d'autres cieux ?

Tottenham Hotspur a invité Arne Slot à un entretien d'embauche afin qu'il puisse dévoiler ses projets. C'est ce qu'affirme Valentijn Driessen à Today Inside. Pourtant, l'entraîneur de Feyenoord n'est pas le favori pour rejoindre le club phare de la Premier League.

Dans l'émission de mardi, Driessen suppose même que Slot restera avec le leader de l'Eredivisie, Xabi Alonso étant le premier choix, selon De Telegraaf. Alors que les médias britanniques parlent surtout d'un duel entre Julian Nagelsmann et le Néerlandais de 44 ans, le journal du matin estime que l'entraîneur du Bayer Leverkusen est en tête de la liste de Tottenham Hotspur.

Le président Daniel Levy ressentirait la pression des supporters en raison des performances sportives médiocres et craindrait en outre un départ de son joueur vedette Harry Kane vers Manchester United. Il souhaite donc faire venir un grand nom à Londres. L'Espagnol a connu le succès en tant que joueur à Liverpool, au Real Madrid et au Bayern Munich, et il fait maintenant des progrès en tant qu'entraîneur. Avec Leverkusen, il occupe la sixième place de la Bundesliga et est en demi-finale de l'Europa League.

Selon Driessen, l'équipe anglaise de Slot l'impressionne. De Telegraaf écrit que l'entraîneur lui-même est convaincu qu'il peut appliquer le style de jeu de Feyenoord dans n'importe quel club de Premier League. Son agent Rafaëla Pimenta a déjà eu des discussions avec Crystal Palace, mais elles n'ont pas abouti.

Il semble que les Rotterdamois gardent l'espoir d'un séjour plus long. Le club aimerait faire tout ce qui est en son pouvoir pour garder Slot au moins une année de plus. Cela pourrait se faire en lui accordant une forte augmentation de salaire et en lui apportant de réels renforts. Si Slot réalise de bonnes performances avec Feyenoord en Ligue des champions, il sera également dans la vitrine du club.