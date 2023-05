Officiel : Leeds change de coach et rappelle un retraité

Le dernier poste d'Allardyce remonte au printemps 2021, lorsqu'il dirigeait West Bromwich Albion. Leeds fera sortir Big Sam de sa retraite pour les quatre dernières journées du championnat. Il s'agira alors d'assurer la survie de l'équipe. Leeds est à égalité de points avec Nottingham Forest, 18e de Premier League.

Leeds fait ses adieux à Gracia après seulement 12 matches. Il avait été nommé le 24 février pour succéder à Jesse Marsch, alors licencié. L'entraîneur de Feyenoord, Arne Slot, était également pressenti pour débuter à Elland Road. Allardyce peut s'attendre à une énorme prime s'il parvient à maintenir Leeds en Premier League. Selon les médias anglais, il recevra un peu moins de trois millions d'euros s'il parvient à éviter la relégation.

📰 #LUFC can confirm Javi Gracia will leave the club, with our remaining four games overseen by experienced head coach Sam Allardyce. We thank Javi and his team for their efforts under difficult circumstances.