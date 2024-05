"J'ai un peu pleuré, oui" : un Diable Rouge raconte son départ crève-coeur de cet hiver

Matz Sels est sorti de sa zone de confort en quittant Strasbourg pour Nottingham en janvier dernier. Mais il ne regrette pas son choix.

Partir d'un club qui vous assure une place de titulaire pour rejoindre une équipe flirtant avec la zone de relégation en Premier League à six mois de l'Euro : le pari semblait audacieux. Pourtant, Matz Sels a pris le risque en signant à Nottingham Forest lors du tout dernier jour du dernier jour du mercato de janvier.

Mais le pari semble s'avérer payant : le portier belge n'a pas manqué une seule minute et son équipe est en passe de se sauver.

"J'ai eu cette chance de jouer en Premier League et les gens qui me connaissent comprennent que j'ai toujours été ambitieux. J'avais aussi le sentiment, à l'époque, que j'avais donné le maximum à Anderlecht et que je l'avais laissé dans une bonne situation" explique Sels au journal L'Equipe.

Un nouveau chapitre pour Matz Sels

Son départ a cette fois été un peu plus chahuté en raison de son importance en Alsace et de la mauvaise passe de l'équipe, en proie à de vives tensions entre supporters et direction :

"Ce n'était pas facile de partir le jour de la date limite. Ce n'était pas prévu. Dans les jours qui ont suivi, j'ai téléphoné aux personnes du club dont j'étais proche : l'entraîneur des gardiens (Stéphane Cassard) et Patrick Vieira. Je peux dire qu'à ce moment-là, j'ai pleuré un peu. Le départ a été un moment d'émotion pour moi, c'était très spécial" se souvient-il.

Strasbourg est aujourd'hui assuré de son maintien en Ligue 1, ce qui rassure un peu le Diable Rouge : "J'espère avoir l'occasion d'y retourner pour dire au revoir aux supporters". Ce serait bien légitime au vu de ses cinq saisons pleines.