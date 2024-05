Qui pour reprendre (et sauver) le Standard ? Un ancien homme fort pourrait faire son retour au club !

Le Standard est au bord de l'implosion. Ce vendredi, les supporters ont empêché la tenue de la rencontre. Le propriétaire américain, 777 Partners, devrait lui aussi se retirer de la gestion du club.

C'est un véritable tremblement de terre qui sévit actuellement au Standard de Liège. Complètement à la traîne sportivement, le Standard accumule les déboires de très grande ampleur.

D'abord frappé par une interdiction de transfert, le club a subi les multiples mésaventures de son propriétaire, 777 Partners. La société américaine est en effet poursuivi en justice pour une affaire de fraude majeure, entre autres.

Luciano D'Onofrio de retour au Standard ?

Les supporters en ont assez et l'ont bien fait savoir. Ils ont empêché la tenue de la rencontre à domicile contre Westerlo ce vendredi. Plus inquiétant, encore : 777 Partners devrait se retirer du football définitivement et donc laisser le Standard à l'abandon.

La question est alors de savoir qui reprendra le club. Selon les informations d'Het Laatste Nieuws, 777 Partners a rencontré des repreneurs potentiels cette semaine.

L'une des personnes intéressées serait...Luciano D'Onofrio. L'ancien homme fort du club, présent lors des deux derniers titres en 2008 et 2009, serait prêt à intervenir en cas de départ de 777 Partners. Il serait soutenu par un investisseur étranger. La possibilité de voir Bruno Venanzi et un conglomérat d'investisseurs locaux reprendre le Standard est également réelle.