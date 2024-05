Encore présent comme T1 la saison prochaine ? Un ancien Diable fait monter le suspense

Maarten Martens est encore dans le flou à l'AZ. Ses premiers mois comme entraîneur principal sont concluants mais la saison prochaine s'écrit encore à l'interrogatif.

A l'heure de citer les jeunes entraîneurs belges qui fourbissent leurs armes, Maarten Martens n'est pas celui auquel on pense le premier. Pourtant, le coach de 39 ans est à la fête ces derniers mois.

L'ancien Diable Rouge (9 sélections) a pris en charge l'équipe première de l'AZ comme T1 après le départ de Pascal Jensen en janvier.

Avec brio puisque 16 matchs après ses grands débuts comme entraîneur principal, Maarten Martens peut se targuer d'une belle quatrième place. Le club d'Alkmaar peut même briguer une place sur le podium avec seulement deux points de retard sur le FC Twente à deux journées de la fin.

Priorité au terrain

De quoi lui assurer une place sur le banc la saison prochaine ? Le sujet semble encore tabou : "Après la saison, il devrait finalement y avoir plus de clarté. Ce n’est plus un problème maintenant. Écoutez : on m'a demandé de faire ça jusqu'à la fin de la saison. Je veux juste faire cela du mieux possible" explique-t-il au Nieuwsblad.

Cette troisième place assurerait à l'AZ un ticket pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Quant à Maarten Martens, il dispose encore d'un an de contrat à Alkmaar.