Brian Riemer lance un appel avant le match contre Genk : "Ils doivent faire le match de l'année"

Le RSC Anderlecht accueille le KRC Genk ce samedi soir (20h45). Les Mauves ont l'occasion de provisoirement repasser leader et de mettre une énorme pression sur l'Union et le Club de Bruges.

Malgré les absences, Anderlecht part favori de ce duel face à Genk. En cas de victoire, les Mauves feraient la meilleure opération possible, leur permettant de profiter du résultat de Club de Bruges - Union.

Néanmoins, le coach Brian Riemer sait que Genk, qui se bat pour une place européenne, sera tout sauf une proie facile. Et cela, malgré le départ de Wouter Vrancken.

"L’important c’est de préparer mon équipe d’un point de vue mental, tactique et physique. Genk est une bonne équipe ça sera un adversaire difficile à battre", a déclaré l'entraîneur danois en conférence de presse. "Je ne comprends pas totalement la situation interne de Genk donc je ne pense pas à ça et je reste concentré sur la performance de mon équipe (...) L’important c’est de mettre un maximum de pression (sur Bruges et l'Union)."

Riemer est parvenu à faire concourir le Sporting pour le titre, et il le gagnera peut-être. "Quand la saison à commencer on a dit qu’on voulait jouer au niveau européen, maintenant que c’est fait on veut aller plus loin et on veut gagner le titre, ce qui est sur c’est qu’on va tout donner sur le terrain et après on verra où on finira", a-t-il continué.

Anderlecht ne voudra sûrement pas laisser passer cette chance. Riemer a appelé au soutien massif des supporters. "On aura besoin de nos supporters demain, ils doivent faire le match de l’année, il faudra qu’ils soient notre douzième homme demain."