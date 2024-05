Exclusif : un héros de la génération dorée de plus en plus proche de raccrocher les crampons

A 34 ans, Nacer Chadli est de plus en plus souvent freiné par les blessures à Westerlo. Au point que ces Playoffs pourraient être ses derniers matchs professionnels.

Blessé au mollet, Nacer Chadli vit une fin de saison frustrante à Westerlo. Toujours une valeur ajoutée à ses montées au jeu, l'ancien Diable Rouge n'a pas pu disputer un match depuis deux mois.

Moins présent dans le onze de base campinois que la saison passée (neuf titularisations depuis le début du championnat), le Liégeois est en fin de contrat, ce qui rajoute encore un peu plus d'incertitude quant à son avenir.

De quoi faire se poser de plus en plus de questions au principal intéressé. Selon nos informations, Nacer Chadli fait actuellement le point sur cette blessure au mollet et réfléchit sérieusement à raccrocher les crampons en fin de saison.

En manque de rythme ces dernières saisons

Si cela devait être le cas, espérons pour lui qu'il puisse au moins revenir une dernière fois sur le terrain pour se faire acclamer à la hauteur de ce qu'il mérite.

Après les départs à la retraite d'Eden Hazard et Marouane Fellaini, l'auteur du but mythique contre le Japon à la Coupe du Monde 2018, Nacer Chadli pourrait être le prochain membre de la génération dorée à tirer un trait sur sa carrière professionnelle.