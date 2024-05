📷 Divorce définitif entre Thibaut Courtois et les Diables ? Un indice le laisse croire

Thibaut Courtois ne sera pas Ă l'Euro 2024 avec les Diables Rouges, c'est une certitude. Mais reviendra-t-il par la suite ? Il n'y a pas vraiment lieu d'y croire.

Alors qu'il travaillait encore à sa rééducation, Thibaut Courtois avait donné une interview dans laquelle il annonçait d'ores et déjà qu'il ne jouerait pas l'Euro 2024. La raison officielle : sa blessure, qui ne lui permettrait pas d'être de retour en forme à temps.

On sait cependant bien sûr que sans le conflit l'opposant à Domenico Tedesco, Courtois aurait entamé une course contre la montre qu'il aurait plus que probablement gagnée, et accompagné les Diables à l'Euro. Ce ne sera pas le cas.

Reste à voir si, par la suite, le sélectionneur et le gardien de but du Real Madrid se mettront à table. Les doutes sont permis. La fracture semble totale, entre Courtois et Tedesco mais aussi entre Courtois et le public belge.

Sur Instagram, les supporters ont noté un "détail" : Thibaut Courtois a supprimé la mention "Diables Rouges" de sa biographie. Ce n'est pas la première fois : en juin 2023, après avoir claqué la porte, le portier du Real Madrid avait supprimé cet élément.

Est-ce une coïncidence ? Difficile à croire. La Fédération, elle, a souhaité comme si de rien n'était un joyeux 32e anniversaire à Thibaut Courtois cette semaine. Sans réponse.