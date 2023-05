Axel Witsel veut finir la saison en boulet de canon avec l'Atlético

L'Atlético Madrid, avec Axel Witsel titulaire en défense centrale, s'est imposé facilement face à Cadiz (5-1) et compte désormais un point d'avance sur le Real Madrid. Les Colchoneros ne veulent plus quitter cette deuxième place en LaLiga.

Fort d'une série de trois victoires de suite, l'Atlético vient de dépasser le Real Madrid - qui a perdu 2-0 face à la Real Sociedad - au classement de LaLiga.

Cette fin de saison sent bon pour les Colchoneros, mais aussi pour Axel Witsel. Le Belge était pourtant en difficulté il y a quelques mois, boudé par son coach, Diego Simeone. Witsel a depuis parlé avec lui, et il a bien fait. L'ancien du Standard vient en effet d'aligner 5 titularisations de suite.

Au micro de Marca, celui qui veut également regagner ses galons en tant que Diable Rouge a donné ses ambitions pour la fin de saison. "Je me sens bien. Je jouais en début de saison et puis j'ai traversé une autre période avec moins de temps de jeu. Je me suis toujours entraîné dur pour essayer de changer les choses. Mais quand je ne jouais pas, l'équipe était très bonne et c'était difficile d'entrer dans l'équipe. J'étais toujours concentré et prêt quand mon tour viendrait", a-t-il commencé.

"La deuxième partie de la saison est bien meilleure que la première. Maintenant, nous sommes deuxièmes. Que ce soit devant le Real Madrid ou quelqu'un d'autre, ce sera important de rester deuxième."