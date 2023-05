De Charleroi au titre avec Naples, Victor Osimhen vaut désormais une fortune

Qui l'eut cru en 2019, quand Victor Osimhen signait à Charleroi ? Quatre ans plus tard, le Nigérian vaut 100 millions d'euros et a emmené Naples vers son premier titre en 33 ans.

Quand Victor Osimhen débarque de Wolfsbourg en prêt, en 2018, Mehdi Bayat tente un coup : plus personne, en Allemagne, ne croit encore que le Nigérian de 19 ans peut évoluer au plus haut niveau. En cause : de gros problèmes au cartilage du genou, qui pousseront même Zulte Waregem et le FC Bruges à le recaler après un test.

Avec du recul, ces clubs peuvent bien sûr se mordre les doigts, mais la réalité est plus compliquée : c'est bien Charleroi qui prend un petit risque, minimal puisque l'attaquant arrive en prêt. Une opération réussie et une saison pleine plus tard, Osimhen a inscrit 20 buts.

De mort pour le football à champion d'Italie

Charleroi met alors 3,5 millions sur la table pour Victor Osimhen, de loin le transfert entrant le plus cher de l'histoire du club...mais un mois plus tard, sans surprise, Osimhen signe déjà au LOSC. Tout était calculé et si les supporters carolos gardent en travers de la gorge certaines ventes, celle-là était inévitable.

© photonews

Car Lille met plus de 12 millions d'euros pour le buteur, avec un nombre de bonus qui vont vite faire grimper le total. Un coup de génie de Mehdi Bayat, une vente record pour Charleroi, et un transfert que les Dogues ne regretteront pas.

La trajectoire d'Osimhen est météoritique. Au micro de France 3 après le transfert, Bayat assure que le LOSC "vendra Victor Osimhen pour un montant énorme". Il n'avait pas tort. Une saison puis s'en va, encore une fois : 18 buts en 38 matchs et un transfert XXL direction le Napoli, pour 75 millions d'euros.

Bientôt plus de 100 millions ?

Ce transfert rapporte encore, grâce à la clause de pourcentage à la revente, une somme coquette au Sporting Charleroi. Il est aussi dans le viseur de la justice napolitaine : dans l'autre sens, 4 Napolitains signent à Lille et y seront à peine aperçus ( Karnezis, 4,8 M€, Palmieri, 7 M€, Manzi, 4 M€ et Liguori, 4 M€). Du blanchiment d'argent à peine voilé de la part d'Aurelio De Laurentiis ?

Victor Osimhen

Peu importe pour Victor Osimhen : lui est venu pour une chose, claquer des buts. Et durant 3 saisons, inlassablement, chaque fois un peu plus, c'est ce qu'il fera, jusqu'à la consécration cette saison avec 22 buts en 27 matchs de Serie A et le Scudetto au bout, avec le but du titre à Udine pour sceller son statut. Le Super Eagle (23 caps, 15 buts, rien que ça) est une légende de Naples, à jamais.

Il vaut également 100 millions d'euros, un montant qu'il faudra débourser, et plus encore, pour convaincre Naples de s'en séparer. Chaque fois qu'il a relevé un défi, Osimhen a passé un palier. La prochaine étape sera de devenir le joueur africain le plus cher de l'histoire du football...