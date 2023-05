Virton n'a pas dit son dernier mot : "Cela va se jouer sur d'autres terrains désormais"

Virton est condamné à descendre en Nationale 1 après son partage à Sclessin ce vendredi soir face au SL16 FC (1-1) dans le cadre de la 9e journée des Relegation Playoffs en Challenger Pro League.

Alors que Virton a obtenu la première grosse opportunité de la partie avec un loupé de Mboyo devant Epolo, c'est le SL16 FC qui a ouvert le score via une frappe puissante d'Ilyes Ziani (24e), 1-0. En fin de rencontre, Hakim Abdallah a égalisé et relancé le suspense (80e), 1-1. Lors des dernières minutes, les Gaumais ont eu deux grosses occasions avec un tir de Mabella sur le poteau droit d'Epolo (83e) et une frappe croisée d'Anne qui a filé juste à côté (90e+2).

"On a grillé deux jokers successifs à domicile contre Lommel et Dender"

"Cette rencontre est le résumé de notre saison. On n'a jamais été très loin, mais on n'est jamais parvenu à passer devant. On a perdu dix matchs avec un but d'écart", a lâché d'emblée Daniel Striani à l'issue de la rencontre. "Ce n'est pas ce vendredi soir soir que l'équipe est condamnée puisqu'on a grillé deux jokers successifs à domicile contre Lommel et Dender. Selon moi, le déclencheur négatif de la saison a été la défaite contre le Beerschot (2-1) puis le match de Coupe à Dessel (2-1AET) le 23 septembre dernier. À partir de ce moment-là, le groupe s'est enfoncé dans une spirale négative et il est devenu impossible d'enchaîner les bons résultats", a confié le directeur général de l’Excelsior.

Quel avenir pour les Gaumais ?

Pourtant condamné à descendre, Virton espère obtenir son maintien hors du terrain. Le dernier de Challenger Pro League a annoncé jeudi avoir lancé une action pour contester au niveau européen la licence professionnelle octroyée par l'Union belge de football au SK Lommel. "Cela va se jouer sur d'autres terrains désormais. Il va y avoir plusieurs auditions avec les parties concernées durant ce mois de mai. On espère que cette affaire soit actée le plus rapidement possible afin de pouvoir préparer sereinement le prochain exercice et ne pas se retrouver à faire un mercato le 25 juillet. Si Virton venait à descendre en Nationale 1, il garderait son statut de club professionnel", a conclu Daniel Striani.