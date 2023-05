"C'est là que nous sommes les plus performants" : comment l'Union Saint-Gilloise a retrouvé la recette gagnante

L'Union Saint-Gilloise a regoûté à al victoire sur la pelouse du Club de Bruges. De quoi lancer ses playoffs ?

C'est en bloc organisé et solidaire que l'Union Saint-Gilloise a gagné au Club de Bruges, avec des sorties de balles savamment orchestrées qui ont fait mal, à l'image du premier but inscrit par Victor Boniface sur une longue passe de Siebe Van Der Heyden.

Le défenseur est ravi que son équipe ait retrouvé ses fondamentaux : "Nous avons retrouvé la vraie Union. La volonté de gagner était à nouveau présente. L'équipe a à nouveau joué avec de la grinta et beaucoup d'envie de jouer au football et de gagner. Nous avons vu à maintes reprises que c'est la recette qui fonctionne le mieux pour l'Union" explique-t-il au Nieuwsblad. "Nous devons rester organisés et, lorsque nous avons le ballon, nous devons essayer d'attaquer rapidement. Au fond, nous voulons juste nous amuser sur le terrain, c'est là que nous sommes les plus performants" poursuit-il.

La défaite face à l'Antwerp semble avoir remis tout le monde à sa place, Van Der Heyden confirme d'ailleurs qu'il y a eu "une discussion de groupe". De bon augure avant une double confrontation capitale face à Genk dans la lutte pour le titre.