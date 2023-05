"Tout le monde voulait marier Vincent Kompany"

Les Clarets ont largement remporté la Championship et ont même atteint la barre des 100 points.

Vincent Kompany ne pouvait pas rêver mieux pour ses débuts Outre-Manche sur un banc d'entraîneur. A la tête de Burnley, l'ancien coach du RSCA a largement remporté la Championship et a même franchi la barre des 100 points. Une saison incroyable, inespérée presque pour le président Alan Pace qui envisageait une montée à moyen terme.

"Regardez bien la manière dont il développe des relations avec ses joueurs ou avec l’extérieur. Tout ce que vous voyez, c’est simplement le dixième de ce qu’il est réellement. Je suis sûr que seule sa famille sait à quel point il est spécial" a déclaré l'homme fort de Burnley pour le compte de la BBC.

Pourchassé par plusieurs écuries de Premier League dont Tottenham, Vincent Kompany a finalement prolongé son contrat à Burnley. "Tout le monde voulait le marier. J'espère qu'il restera longtemps ici, il est l'une des personnes les plus spéciales que j'ai eu la chance de rencontrer. Je suis impressionné par sa capacité à communiquer son envie de gagner et de tout faire pour rendre cela possible" a couvert d'éloges Alan Pace.