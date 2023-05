Cet ancien joueur d'Eupen et de Mons terminera sa carrière ce vendredi

A 37 ans, Siebe Blondelle s'apprête à raccrocher les crampons. Ce vendredi, sous les couleurs du KMSK Deinze, il s'apprête à jouer son dernier match professionnel.

Dans une interview accordée au Nieuwsblad, Siebe Blondelle a confié qu'il terminera sa carrière ce vendredi soir après la rencontre Deinze - Dender.

"Je vais définitivement arrêter en tant que joueur. J'avais espéré encore jouer au football au plus haut niveau un an de plus, mais je ne me remettrai de mon opération que dans trois mois. Je ne pense plus jouer au football. J'ai déjà suivi de nombreuses formations pour devenir coach, mais je n'ai pas encore de diplôme de Licence Pro", a expliqué Blondelle, qui n'a joué que 4 rencontres cette saison des suites d'une opération au dos.

Blondelle aura disputé plus de 400 matchs au niveau professionnel. "J'ai vécu beaucoup de bons et de moins bons moments dans ma carrière. J'ai été promu avec le RAEC Mons et l'AS Eupen, mais aussi relégué au FCV Dender sous Johan Boskamp. J'ai souvent dû lutter contre la relégation avec Eupen et Waasland-Beveren, entre autres. Si tout se passait bien, cet éclat de joie équivalait presque à remporter un titre."