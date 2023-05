Genk compte toucher le jackpot : "Il partira pour un montant supérieur aux 35 millions d'euros de Charles De Ketelaere"

Charles De Ketelaere a rejoint l'AC Milan contre un chèque de 35 millions d'euros l'été dernier.

Le départ de Charles De Ketelaere a rapporté au Club de Bruges une indemnité de transfert de 35 millions d'euros. Il s'agit du transfert sortant le plus cher de Belgique, mais le KRC Genk est persuadé d'avoir dans ses rangs un joueur capable de dépasser ce montant.

Selon Peter Croonen, Bilal El Khannouss va rapporter plus que Charles De Ketelaere, mais ce ne sera probablement pas avant cet été. "C'est un super talent. Qu'il suscite de l'intérêt ne surprendra personne", explique le président des Limbourgeois dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Pourtant, il devrait normalement rester à Genk. "Il y a eu une communication très claire de part et d'autre sur ce que nous pensons de la situation. En ce qui nous concerne, il est très clair que nous voulons que Bilal reste encore minimum un an et fasse de nous un challenger pour le titre l'année prochaine".

Plus de 35 millions d'euros ? En tout cas, il n'y a pas de clause libératoire dans son contrat. "En effet, nous pensons qu'avec son talent, c'est quelqu'un qui devrait être capable d'atteindre cet objectif. Nous voyons aussi ce que les clubs paient pour les joueurs et comment le marché évolue. Cela influe sur l'évaluation de nos joueurs."